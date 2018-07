Após vitória, Marcelo Oliveira exibe confiança no Atlético-MG na luta por título

A vitória por 3 a 1 sobre o Internacional, no último domingo, no Independência, manteve as esperanças do Atlético Mineiro de voltar a conquistar o título do Campeonato Brasileiro. Satisfeito com o resultado, o técnico Marcelo Oliveira exibiu otimismo ao comentar essa possibilidade, destacando a força do seu elenco e a necessidade de o seu time manter a regularidade para chegar em boas condições aos confrontos diretos com Palmeiras e Flamengo, que ocupam as duas primeiras posições do torneio nacional com cinco e quatro pontos, respectivamente, a mais do que a sua equipe.

"O elenco pode fazer uma grande diferença porque, se um não está bem, você pode colocar outro do mesmo nível. Com certeza, a volta desses jogadores vai repercutir na produção do time. Não podemos nos preocupar tanto com o que vai acontecer com os adversários. Não depende de nossas forças. Temos que fazer nosso papel bem feito, manter uma boa regularidade para chegar nos confrontos diretos com Palmeiras e Flamengo em condições de assumir a liderança. Acredito que temos todas as possibilidades porque o campeonato é complicado. Vamos ter que estar muito concentrados e confiantes porque, certamente, pode acontecer alguma coisa que nos faça encostar novamente e, depois, vamos para os confrontos diretos", disse.

Ao analisar o confronto com o Inter, Marcelo apontou a superioridade do Atlético-MG até Gustavo Ferrareis marcar o gol da equipe gaúcha. Depois disso, o treinador reconheceu que a sua equipe sofreu para sustentar o placar favorável, até marcar o terceiro gol com Lucas Pratto.

"Foi uma vitória difícil, que começou muito bem construída no primeiro tempo. Acho que fora da curva foi o gol, pois tínhamos alertado sobre os laterais do Ceará e, nessa jogada, nunca se faz gol na primeira bola, mas na segunda. Descuidamos e isso deu muita força para o adversário, que estava precisando muito do resultado, está brigando lá embaixo, mas tem tradição, camisa e bons jogadores. Então, foi um pouco dramático até o terceiro gol, mas a vitória foi fundamental na caminhada para continuarmos perseguindo os líderes", afirmou.

Marcelo também declarou que o apoio da torcida atleticana, que lotou o Independência, foi fundamental para o time conquistar mais uma vitória como mandante. "A torcida fez um papel maravilhoso hoje e tenho certeza que isso teve uma influência grande nos jogadores, que sentem, correm mais, buscam mais e ganham mais confiança. A torcida tem nos apoiado sempre, independente do momento, e cobra também", comentou.

Com 49 pontos, o Atlético-MG ocupa o terceiro lugar no Brasileirão. Agora o time volta as suas atenções para a Copa do Brasil, pois na próxima quarta-feira vai receber o Juventude, no Mineirão, no jogo de ida das quartas de final.