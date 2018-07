Após vitória, Marcos quer evitar euforia no Palmeiras

Após passar por uma semana turbulenta que culminou com a demissão do treinador Antônio Carlos Zago e a dispensa do atacante Robert, o clima no Palmeiras melhorou com a vitória de 4 a 2 diante do Grêmio, no sábado, no Palestra Itália. Entretanto, o goleiro Marcos afirmou nesta segunda-feira que é preciso evitar a euforia dentro do clube.

"Só não podemos nos empolgar. O Parraga está iniciando um trabalho e nós não podemos achar que uma vitória vai resolver todos os nossos problemas. Se mantivermos essa determinação, podemos repetir essas atuações", acredita o ídolo da torcida palmeirense

O próximo adversário do Palmeiras será o São Paulo, na quarta-feira, no Morumbi. Para a partida, Marcos disse como é que a equipe deverá se comportar para conseguir o resultado positivo. "O clássico contra o São Paulo é importante e devemos entrar em campo no Morumbi abusando da raça e da coragem", avaliou o goleiro.

Com uma vitória diante do rival, o Palmeiras continuará entre os líderes do campeonato. Após três jogos, a equipe paulista está na quarta colocação com sete pontos ganhos.