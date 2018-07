Após vitória, Maurício Ramos destaca entrosamento O Palmeiras conquistou uma vitória importante neste sábado para amenizar a crise que se instalou após as saídas do técnico Antônio Carlos e do atacante Robert. Na despedida do Palestra Itália, que passará por grandes reformas, o time venceu o Grêmio por 4 a 2. O terceiro gol foi marcado pelo zagueiro Maurício Ramos, que destacou o bom entrosamento do time.