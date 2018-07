Após vitória na Argentina, Cruzeiro poupa titulares contra a Ponte Preta O Cruzeiro ainda aproveita a ressaca positiva após a vitória memorável contra o River Plate, em Buenos Aires, pelas quartas de final da Copa Libertadores. Mas o técnico Marcelo Oliveira já pensa no próximo adversário pelo Campeonato Brasileiro e reforçou nesta semana a importância do elenco de sua equipe para disputar as várias competições da temporada. Com isso em mente, deve poupar vários de seus titulares para o duelo da terceira rodada contra a Ponte Preta, neste domingo, a partir das 18h30, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. O atual bicampeão nacional busca sua primeira vitória.