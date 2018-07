Após vitória na estreia da Série C, Chamusca deve mudar meio-campo do Guarani

Mesmo com a boa atuação na vitória sobre o Guaratinguetá, Renato Henrique foi sacado do time titular durante os treinamentos para a entrada de Edinho. O ex-meia do Ituano já vinha treinando entre os titulares na semana passada, mas ficou de fora da estreia porque ainda não estava regularizado. Na segunda-feira, teve seu nome divulgado no Boletim Informativo Diário (BID) e está liberado para estrear.

Assim, a entrada de Edinho é praticamente certa, até porque recebeu uma série de elogios feitos por Chamusca durante as atividades. A dúvida vai ficar na contenção do meio de campo. Evandro, com características mais defensivas foi o titular na estreia, mas Alex Santana, que é meia de origem, agradou o treinador nos últimos dias e pode ser o escolhido para fazer dupla com Lenon.

Outra dúvida de Chamusca é em relação à lista de relacionados. Os recém-contratados volante Auremir e o zagueiro Genilson chegaram ao Brinco de Ouro nesta semana, vindos do Sampaio Corrêia. Ambos ainda aguardam pela regularização dos contratos. A tendência é que não viajem para Tombos e só sejam liberados na próxima semana.