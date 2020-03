Após vitória na estreia, Grêmio pode ter reforços no Gre-Nal na Libertadores

Após a vitória em sua estreia na Copa Libertadores, o Grêmio poderá ter reforços importantes para o Gre-Nal, da próxima semana, justamente pela segunda rodada do Grupo E da principal competição sul-americana de clubes. O zagueiro argentino Walter Kannemann e o atacante Jean Pyerre são os candidatos a voltar ao time de Renato Gaúcho.

Kannemann está sem jogar desde 30 de janeiro em razão de uma lesão no pé esquerdo. A princípio, uma pancada causou seu afastamento do time. Mas os médicos do Grêmio detectaram problema crônico no pé do argentino. Por isso, o retorno do defensor está sendo bem planejado.

Portanto, sua volta para o clássico, marcado para a quinta da semana que vem, ainda é possibilidade, sem maiores convicções por parte da comissão técnica. Se Kannemann ainda não tiver condições, Renato Gaúcho deve manter David Braz na zaga titular.

Outra possível retorno gremista é Jean Pyerre. O atacante, após lesão muscular na coxa direita, treina com bola há duas semanas, e vem tendo a sua volta acompanhada com cuidado. Ele será observado no treino desta quinta. Se trabalhar sem apresentar dores, deve retornar ao time no fim de semana.

O confronto com o Pelotas, domingo, em rodada do Campeonato Gaúcho, poderá servir de teste também para Pedro Geromel. O zagueiro titular do Grêmio deu um susto no treinador no segundo tempo da vitória sobre o América de Cali por 2 a 0, na Colômbia. Ele reclamou de dores na coxa esquerda e foi substituído por Paulo Miranda.

Ao fim do jogo, o próprio Renato Gaúcho tranquilizou a torcida, ao minimizar a eventual lesão. "Geromel não foi nada demais, uma fadiga mesmo. Colocou a mão no adutor ao chutar no primeiro tempo, mas ele disse que estava tudo bem. Não é nada demais", afirmara o treinador.

Se não houver problema, de fato, Geromel deve reforçar o time no fim de semana quase como um teste para o Gre-Nal da Libertadores.