Após vitória na Libertadores, Everton exalta clima bom no Fla e mira confronto

O Flamengo se reapresentou na tarde desta sexta-feira mais leve após a vitória por 2 a 1 sobre o Emelec, do Equador, na última quarta-feira, pela Copa Libertadores. Escolhido para a entrevista coletiva, o meia Everton disse que o triunfo sobre o time equatoriano dá tranquilidade para a preparação do elenco para o duelo com a Portuguesa, no próximo domingo, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no último jogo da primeira fase da Taça Rio.

"Sabíamos que seria um jogo duro, difícil. Claro que dá um pouco mais de tranquilidade (para a sequência). A Libertadores é o foco do nosso time. Tivemos um jogo muito difícil, mas graças a Deus saímos com a vitória", disse Everton.

O duelo em Cariacica é decisivo para a classificação do Flamengo às semifinais da Taça Rio. Para avançar, o time do técnico Carpegiani, hoje vice-líder do Grupo B, com nove pontos, precisa de uma vitória simples ou, se isso não ocorrer, torcer para que a Cabofriense não vença o Fluminense.

"É uma decisão, até porque precisamos desses três pontos para nos classificarmos. Acho que será um jogo difícil, pois a Portuguesa também tem chances de ir adiante", analisou, deixando claro sua vontade de atuar na partida. "Ainda não sei o time que vai jogar, só sei que quero, e muito, ir a campo", acrescentou.

Enquanto os jogadores que atuaram no Equador fizeram treino regenerativo, os reservas foram a campo e abriram as atividades com treino de força. Na sequência, o auxiliar Rodrigo Carpegiani comandou um treino técnico com espaço reduzido para encerrar os trabalhos do dia.

O zagueiro Réver também esteve no gramado para fazer algumas atividades com bola, dando continuidade ao processo de recuperação de uma lesão no tornozelo direito. O elenco rubro-negro fecha a preparação para o duelo com a Portuguesa neste sábado, no Ninho do Urubu.