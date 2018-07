Após vitória, Neílton pede 'mesma vontade' ao Botafogo no clássico desta quarta

"Temos que levar a mesma vontade do jogo do Grêmio para o Fluminense. Nossa equipe merece, vem fazendo bons jogos. Tivemos uma fatalidade contra o Cruzeiro, mas mostramos a força do elenco no domingo e superamos o Grêmio", declarou o atacante Neílton nesta quarta-feira.

Só que a tarefa não será fácil. Além da dificuldade natural de um clássico, o Botafogo terá que lidar com uma série de desfalques. Lindoso, com lesão muscular e Fernandes, com um entorse no tornozelo, não jogam, assim como Emerson Santos, suspenso. A lista ainda tem Luis Ricardo, que sofreu uma grave fratura no tornozelo e só volta no ano que vem.

"O Luis Ricardo é um excelente jogador, vinha nos ajudando bastante. Falei com ele ali na hora que ele caiu no chão", disse Neílton, que elogiou as reposições do elenco botafoguense. "O Diego é um moleque jovem, mas joga bem e apoia bastante. Temos um elenco bom. O Fernandes entrou no lugar do Lindoso, foi bem, mas se machucou. O Dudu Cearense entrou bem. Quem jogar vai entrar para somar."