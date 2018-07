Após vitória, Neymar faz tratamento com agulhas

O procedimento, chamado de agulhamento seco, serviu para aliviar as dores e uma pequena contratura muscular na coxa esquerda. Depois da sessão de recuperação, Neymar postou duas fotos no seu Twitter, mostrando as agulhas que foram colocadas na sua coxa.

O fisioterapeuta Rafael Martini explicou que o método também é utilizado em outros jogadores. "Essa técnica da acupuntura está sendo usada há algum tempo, é um recurso a mais para aliviar a dor dos atletas por conta de traumas. É o Dry Needling (agulhamento seco), aplicado no ponto doloroso do trauma, da contusão. Trata-se de um recurso a mais para diminuir a dor".

Martini disse que Neymar foi o único jogador a passar pelo procedimento nesta quinta e que também fez tratamento com gelo, mas que está em condições para treinar nesta sexta e jogar no sábado contra a Ponte Preta. A aplicação foi no local em que ele sofreu uma joelhada no jogo da última quarta.