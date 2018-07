Após vitória, Marcelo Oliveira vê Palmeiras na briga por título

O Palmeiras venceu o Santos, no estádio Allianz Parque, e encostou nos líderes do Campeonato Brasileiro. Com 25 pontos e em sexto lugar, o time está a dois do G-4 e a quatro dos dois líderes da competição, Atlético Mineiro e Corinthians. O resultado neste domingo (20) consolidou a ascensão da equipe e encheu de confiança o treinador Marcelo Oliveira.

"Estava um pouco distante, mas o Palmeiras é candidato natural (ao título). Vínhamos fazendo um trabalho de recuperação e agora estamos a dois pontos do G4. O Palmeiras é um concorrente natural (ao título do Brasileirão)", afirmou o treinador.

Marcelo Oliveira assumiu o time depois da demissão de Oswaldo de Oliveira. Sob o comando do novo treinador, bicampeão brasileiro dirigindo o Cruzeiro, o Palmeiras melhorou o rendimento. Em sete jogos na competição, o time venceu cinco partidas, empatou uma e perdeu apenas um jogo.

MUDANÇAS

Para o jogo contra o Vasco, no próximo domingo, no Rio, Marcelo Oliveira terá de mexer na defesa. Leandro Almeida está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Como Vitor Hugo ainda se recupera de lesão, o técnico confirmou a escalação de Jackson na zaga.

Alecsandro, que também se recupera de lesão, pode voltar a ser relacionado. Marcelo Oliveira comemorou o retorno do atacante e o maior leque de opções para o setor ofensivo. "Vou tentar agir com coerência. O Barrios, por exemplo, veio para nos ajudar e sei que isso vai acontecer", completou.