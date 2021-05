Após vitória no Equador, Palmeiras passa por testes de covid-19 e treina no CT

Depois de vencer o Independiente Del Valle por 1 a 0 na altitude de Quito, no Equador, o Palmeiras retornou a São Paulo no início da manhã desta quarta-feira e já treinou na Academia de Futebol. Os jogadores foram submetidos a testes de covid-19, como de praxe, e fizeram uma atividade física na academia.

Por volta de 10h, os atletas que viajaram ao Equador passaram por testes PCR, tomaram café da manhã e, na sequência, realizaram atividades físicas na sala de musculação. Os titulares fizeram uma atividade mais leve e depois se dedicaram a trabalhos regenerativos. Os atletas que entraram no decorrer da partida e os que não viajaram cumpriram um circuito físico.

Gabriel Veron, Breno Lopes, Kuscevic e Zé Rafael fizeram tratamento para suas respectivas lesões, enquanto que Alan Empereur e Gabriel Menino deram prosseguimento aos seus cronogramas de recondicionamento físico.

O elenco ganhou a tarde livre e se reapresenta na tarde de quinta para o último treinamento antes da partida contra o Red Bull Bragantino, na sexta, às 19h30, em Bragança Paulista, pelas quartas de final do Campeonato Paulista.

Pelo caráter decisivo do jogo e por já estar garantindo antecipadamente ao mata-mata da Libertadores, com 100% de aproveitamento na competição, é provável que o técnico Abel Ferreira mude o planejamento inicialmente feito para o Estadual e escale alguns titulares diante do Bragantino.

Atual campeão estadual, o time alviverde somou 21 pontos na fase inicial, decorrentes de seis vitórias e três empates. Na Libertadores, o Palmeiras igualou o River Plate como dono da maior invencibilidade como visitante na história do campeonato continental ao alcançar 12 jogos sem perder fora de casa, sendo nove vitórias e três derrotas.