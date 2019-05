Após vitória no sábado, Paulo Victor vê Grêmio confiante para encarar o Juventude

Além de conseguir a primeira vitória no Campeonato Brasileiro, o triunfo do último sábado sobre o Atlético-MG trouxe mais confiança para o Grêmio enfrentar o Juventude, nesta quarta-feira, às 21h30, em Porto Alegre, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. No primeiro duelo, em Caxias do Sul (RS), houve empate sem gols.

"Voltar a vencer é sempre muito bom. Dá confiança. Estávamos esperando e merecendo uma vitória faz alguns jogos. Diante do bom time do Juventude, temos de ter cuidado bem maior, pois vale a eliminação. Vamos buscar a vitória a todo o momento. Aproveito para fazer um apelo para que a torcida lote a Arena", disse o goleiro Paulo Victor, que renovou contrato com o clube na semana passada até 2022.

"Nessa renovação ganhei eu e o Grêmio. Cheguei aqui com fome e continuo em busca de resultados e partidas importantes. Quero ficar aqui por muito tempo", afirmou o arqueiro, que não se abala com as críticas. "Somos uma equipe vencedora, experiente, sabemos que podemos render. Precisávamos da vitória e ela veio contra o vice-líder do Brasileiro. Vitória importante. As críticas são normais, pois o time vencedor é sempre cobrado. Em dois anos e meio, ganhamos cinco ou seis torneios. Ninguém fica bom ou ruim do dia para noite".

O goleiro aproveitou para destacar a atuação do jovem zagueiro Rodrigues, de 21 anos, diante do Atlético-MG. "Bem maduro, excelente jogador, não senti que ele estivesse nervoso. Muita confiança. Cara sério, trabalhador, aproveitou seu momento. Tenho certeza de que o Grêmio está ganhando um novo zagueiro", comentou.

Depois de um domingo de folga, os jogadores do Grêmio se reapresentaram nesta segunda-feira para um treino regenerativo e depois corrida em volta do campo. A novidade ficou por conta do meia-atacante Patrick, que figurou no plantel principal e já deve ficar à disposição para o jogo desta quarta. Esse foi o primeiro treino para o duelo diante do Juventude.

Matheus Henrique - convocado para seleção brasileira sub-23 (olímpica) que disputa um torneio na França -, Kannemann, Cortez e Luan, machucados, não jogam nesta quarta-feira. Alisson também deve ficar de fora.