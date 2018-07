Após vitória, Oswaldo diz que Santos fez sua melhor partida no Paulistão

SÃO PAULO - Apesar do placar apertado, o técnico Oswaldo de Oliveira considerou a vitória do Santos sobre o Linense por 2 a 1 na noite desta quinta-feira como o melhor jogo do time no Campeonato Paulista. "A equipe mostrou maturidade e soube vencer uma equipe muito aplicada e dedicada taticamente. Foi nossa melhor partida no torneio", disse o treinador.

Nos jogos anteriores, o Santos havia conseguido duas vitórias por 5 a 1, sobre o Botafogo e sobre o Corinthians, ambas na Vila Belmiro. "Nesses jogos, os placares foram dilatados, mas contra o Linense, a química foi perfeita entre a defesa, o meio e o ataque", elogiou o treinador.

O Santos lidera o Grupo C, com tranquilos 16 pontos, seis a mais que o segundo colocado, o São Bernardo. O Santos tem a segunda melhor campanha do torneio com cinco vitórias e um empate. O Palmeiras é a única equipe com 100% de aproveitamento. "Estamos conseguindo bons resultados e isso nos dá confiança. Temos de construir uma campanha sólida, com uma vitória depois da outra", disse o treinador.

Na opinião de Oswaldo, o único porém da vitória em Lins foi a atuação da arbitragem. Na partida anterior, Oswaldo havia sido expulso por reclamação. "Não podemos permitir que eles não marquem as faltas que estão acontecendo a nosso favor", protestou o treinador.