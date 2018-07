Após vitória por 1 a 0, Luxemburgo aprova 1.º teste do Flamengo

LONDRINA - O Flamengo iniciou a temporada com uma sofrida vitória no seu primeiro jogo de preparação para a Libertadores e o Campeonato Carioca. Em ritmo lento, a equipe derrotou o Londrina por 1 a 0, em amistoso disputado na cidade de mesmo nome, onde o time realiza a sua pré-temporada. O único gol da partida, realizada no Estádio do Café, foi marcado pelo meia argentina Darío Bottinelli, no segundo tempo, quando a equipe inteira foi modificada. Apesar do placar magro, o técnico Vanderlei Luxemburgo aprovou o desempenho da equipe no primeiro teste da temporada.

"Tivemos erros normais para um primeiro jogo de temporada. Mas para primeiro teste, foi bom. O campo estava pesado e até tivemos uma movimentação boa. Encarei como preparação, como treino. Analisar agora é complicado, os jogadores ainda não estão preparados. O jogo foi para começar a dar ritmo. Os dois amistosos, contra Londrina e Corinthians (domingo), vão servir de preparação para a estreia no estadual (dia 21, contra o Bonsucesso) e a Pré-Libertadores (dia 25, contra o Real Potosí, na Bolívia)", disse.

Com os titulares no primeiro tempo, o Flamengo atuou em ritmo lento, viu o Londrina ameaçar em alguns ataques, o que obrigou o goleiro Felipe a fazer boas defesas, e só criou uma chance efetiva de gol, com Luiz Antônio. Na etapa final, Luxemburgo mudou toda a equipe e o Flamengo até melhorou de rendimento.

O treinador aproveitou para promover as estreias do lateral-esquerdo Magal e do atacante Itamar, recém-contratados pelo clube. "O Itamar é técnico e veloz. É grandão, mas veloz. E ainda tem gingado. Vai depender dele mostrar trabalho. Já o Magal, foi contratado para nos ajudar", afirmou Luxemburgo.

Com o jogo sob controle, o Flamengo marcou o único gol da partida aos 30 minutos do segundo tempo. Jael sofreu falta na entrada da área e Bottinelli cobrou com perfeição, com a bola entrando no ângulo direito da meta adversária. No ano passado, o argentino também havia sido decisivo para um triunfo do Flamengo na pré-temporada em Londrina, ao também marcar um gol de falta contra o América Mineiro.

O argentino, que está recuperado de uma lesão sofrida em 2011, foi elogiado por Luxemburgo. "Sabemos da qualidade do Bottinelli, conhecemos ele. Falta ele bate mesmo muito bem, bateu melhor que a do ano passado. Ele veio de lesão e sente o ritmo, foi assim com o Luiz Antonio também. Mas esse jogo serviu exatamente para isso", afirmou.

O Flamengo jogou o primeiro tempo do amistoso contra o Londrina com: Felipe; Léo Moura, Welinton, Alex Silva e Junior Cesar; Airton, Luiz Antonio, Willians e Renato; Ronaldinho e Deivid. Na segunda etapa, o time atuou com: Paulo Victor; João Felipe, Gustavo, David Braz e Magal; Vitor Hugo, Muralha, Bottinelli e Negueba (Camacho); Itamar e Jael.

Agora, o Flamengo volta suas atenções para o amistoso contra o Corinthians, que também será disputado em Londrina, domingo, às 16 horas. "É válido enfrentar o Corinthians. Será bom para nós e para o torcedor, que poderá ver o campeão brasileiro contra um time que também vai disputar a Libertadores", concluiu Luxemburgo.