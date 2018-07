Após vitória, presidente do São Paulo critica arbitragem no Brasil

Nem tudo foi comemoração neste domingo no Morumbi, onde o São Paulo derrotou o Cruzeiro por 2 a 0 pelo Campeonato Brasileiro. Após a partida, o presidente do clube paulista, Carlos Miguel Aidar, mostrou satisfação com o resultado, mas demonstrou indignação com a arbitragem de Leandro Pedro Vuaden, que, segundo ele, deveria ter expulsado o zagueiro cruzeirense Dedé no lance de pênalti que foi convertido por Rogério Ceni e abriu o placar.

"O time merece todos os elogios. Foi uma atuação maravilhosa, e a alegria voltou ao estádio", disse Aidar. "Em que pese a incontestável vitória do São Paulo, que teve uma atuação brilhante, saímos de campo preocupados com a arbitragem, que tem beneficiado o Cruzeiro", reclamou.

A indignação de Aidar leva em conta o fato de Dedé ter feito o pênalti quando já tinha tomado cartão amarelo. "Reconhecemos no time cruzeirense um grande adversário, mas esperávamos que o Dedé fosse expulso no lance do pênalti", comentou o presidente do São Paulo. "O próprio atleta, aliás, afirmou antes do intervalo que o lance merecia cartão vermelho", completou.

O lance da não expulsão de Dedé já havia provocado a revolta do time do São Paulo no exato momento do pênalti. No intervalo, um dos mais exaltados foi o goleiro Rogério Ceni, que também ficou indignado com a postura do árbitro.