Após vitória, Renato Gaúcho defende Grêmio de críticas: 'Vai muito bem, obrigado'

O técnico Renato Gaúcho valorizou a entrega dos jogadores do Grêmio na vitória por 1 a 0 sobre o Coritiba, obtida nos acréscimos da partida, disputada na capital paranaense e válida pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, principalmente pelos problemas que tem encontrado para escalar a equipe gaúcha. O treinador lamentou os desfalques provocados por contusões que tiraram jogadores importantes de combate, caso do atacante Luan.

"Não adianta quebrar a cabeça. Para eu não encontrar um jogador que está na meia para nos ajudar sendo da posição é porque a coisa realmente está feia. Tentei com os garotos (da base). Eles ainda vão nos ajudar muito lá na frente, mas são um pouquinho verdes. E vamos torcer para a volta do Luan. Enquanto não voltar, pode ter certeza que a gente vai continuar tendo esse problema aí", explicou o treinador gremista em entrevista coletiva após o duelo contra o Coritiba.

Renato Gaúcho mostrou irritação com as críticas sobre a queda de rendimento do time gremista no Brasileirão - a equipe perdeu quatro dos últimos seis jogos na competição. O treinador destacou a regularidade do Grêmio ao longo do campeonato, mesmo disputando torneios importantes simultaneamente (Copa do Brasil e Libertadores).

"Acho que as pessoas tem que ter um pouco mais de respeito com o Grêmio. O Grêmio está no G4 basicamente o campeonato todo, continua disputando a Libertadores, é semifinalista, chegou à semifinal da Copa do Brasil. É o ataque mais positivo do Campeonato Brasileiro. Era a equipe que vinha sendo elogiada pelo Brasil todo pelo futebol que vinha jogando. Então, de repente, não ganhou dois jogos e (dizem) 'o Grêmio não é mais o mesmo, é turbulência, isso e aquilo'. O que posso falar em nome do Grêmio é que vai muito bem, obrigado. Continua sendo a melhor equipe do futebol brasileiro e está aí no G4. Então, parabéns para o grupo do Grêmio, à torcida e à diretoria porque se manteve em alto nível", enfatizou Renato Gaúcho.

O time gremista, que chegou aos 49 pontos no Brasileirão, nove atrás do Corinthians, líder da competição, tem ainda mais dois jogos pelo torneio nacional (contra o próprio Corinthians e o Palmeiras) antes da primeira partida contra o Barcelona, de Guayaquil, pela semifinal da Libertadores, que será disputada no próximo dia 25, no Equador.