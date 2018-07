Após vitória, Renato Gaúcho mira vaga na Libertadores

"Agora faltam apenas duas. Dependemos de nossas próprias pernas para ficar na quarta colocação", declarou o treinador, para quem duas vitórias nos últimos dois jogos manterão o Grêmio no G-4. Na última rodada, a equipe gaúcha duelará com o Botafogo, que poderá retomar a quarta posição neste domingo, se vencer o Internacional. O time carioca poderá chegar aos 59 pontos, dois a mais que os gremistas.

Renato Gaúcho também comemorou a vitória de sábado, pelo placar de 3 a 1, por ter sido sobre um rival direto na briga pela Libertadores. "Foi espetacular. Pela necessidade, por tudo que aconteceu na partida. O Grêmio está pela primeira vez no G-4, e vai ficar", garantiu o treinador, confiante. "Os jogadores sabem que eu confio neles. Vamos com força total contra o Guarani. O que está certo não se muda", comentou, adiantando a escalação do time.