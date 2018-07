Após vitória, Robinho pede mais capricho nas finalizações ao Santos

Depois da vitória contra o São Bernardo por 1 a 0, com gol do zagueiro David Braz, o atacante Robinho reconheceu que o Santos demonstrou evolução neste sábado após cinco jogos na temporada, mas alertou que há necessidade de um capricho maior nas finalizações no restante deste Campeonato Paulista.

"O time está evoluindo a cada jogo, essa foi uma vitória importante, fora de casa, que dá tranquilidade para passar esses dois dias de folga. Estamos criando bastante, mas tem de finalizar com mais capricho", afirmou Robinho, que citou o clássico contra o São Paulo como exemplo. "A mesma coisa aconteceu contra o São Paulo", afirmou.

Na quarta-feira, na Vila Belmiro, o Santos também chegou bastante ao gol de Rogério Ceni, mas não conseguiu marcar. Apesar de o goleiro são-paulino ter saído da partida como herói, Robinho afirmou, naquela oportunidade, que o time facilitou o trabalho do adversário.

Robinho agora quer aproveitar os dois dias de folga que o elenco recebeu do técnico Enderson Moreira para descansar. O Santos só entra em campo no próximo domingo, dia 22, para enfrentar a Portuguesa, no Pacaembu. "Vou ficar tratando e me recuperando para os próximos jogos", disse o atacante ao ser questionado sobre o que iria fazer no carnaval.