Após vitória, Rogério Ceni defende renovação de contrato de Lugano

Depois de o São Paulo ter derrotado o Vitória por 2 a 0, na noite desta quinta-feira, no Morumbi, o técnico Rogério Ceni defendeu a renovação do contrato do zagueiro Diego Lugano. O treinador considera que o uruguaio é importante para o grupo e poderia ter seu compromisso atual renovado pelo clube. O vínculo termina neste mês e até agora a diretoria não sinalizou com uma possível renovação do capitão da equipe.

"Tenho uma opinião formada sobre o Lugano. Acho importante a presença dele como uma liderança e acho sempre bacana um ídolo do tamanho dele, talvez seja o último que tenha. Então acho importante ele poder ficar até o final do ano. O clube tem muito a ganhar com sua presença e seria uma coisa justa com o atleta", afirmou.

Ceni explicou os motivos que o jogador não atua com frequência e ressaltou que, apesar de Lugano estar bem fisicamente, é opção do próprio treinador ele não atuar em todas as partidas. "Provavelmente em breve ele estará jogando com a gente", disse Ceni, lembrando que no jogo contra o Vitória ele optou por outros três zagueiros por causa das características do rival.

Lugano tem uma importante liderança no São Paulo, mas o presidente Leco acha o salário atual do atleta, de R$ 230 mil mensais, muito alto para um jogador que não tem presença constante na equipe. Mas agora ele ganhou um pedido público de Ceni pela renovação.

"Acho que seria legal ele ficar, é possível. Assim ele poderia encerrar a carreira aqui no fim do ano ou pelo menos a temporada, caso não queira se aposentar. Mas é uma decisão da diretoria e ele tem de ver o que é melhor para o clube", finalizou Ceni.