Após vitória, Sanfrecce Hiroshima exalta estilo ofensivo

YOKOHAMA - O Sanfrecce Hiroshima estreou com vitória no Mundial de Clubes ao bater o Auckland City por 1 a 0 nesta quinta-feira, em Yokohama. O placar magro diante de uma equipe que disputa uma liga amadora não impediu que os jogadores japoneses elogiassem o estilo ofensivo, que, segundo eles, foi o responsável pelo resultado positivo.

"Nosso estilo de jogo é com todo mundo indo para o ataque. Nós poderíamos ter marcado mais gols se tivéssemos aproveitado melhor as oportunidades", declarou o autor do gol, Aoyama, lamentando apenas as três bolas na trave da equipe japonesa, que demonstrou ter no chute de fora da área uma forte arma.

Com a vitória e a classificação para as quartas de final, o Sanfrecce Hiroshima já começa a pensar no Al Ahly, adversário de domingo. O técnico do time, Hajime Moriyasu, admitiu a preocupação com o cansaço dos jogadores para o confronto, que definirá o adversário do Corinthians nas semifinais.

"Teremos apenas dois dias para descansar antes da próxima partida", apontou Moriyasu. "Eu só espero que os jogadores consigam se ajustar a esta condição e que possamos seguir em frente no torneio", completou.

O treinador ainda revelou que apostava justamente no cansaço do Auckland para vencer nesta quinta. "Eu sabia que o Auckland ficaria cansado com o decorrer da partida. Então fomos capazes de abrir espaços e criar oportunidades", comentou.