Após vitória, Santos inicia preparação para Copa do Brasil com treino na praia

Após superar o Ceará por 1 a 0, domingo, no Castelão, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, o elenco do Santos retomou a rotina de atividades na manhã desta segunda-feira, mas em um cenário bem diferente. Uma parte do grupo foi até a praia para iniciar a preparação visando o duelo com o Atlético Mineiro, quinta-feira, no Pacaembu, pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

Os jogadores do Santos que iniciaram entre os reservas o confronto do fim de semana fizeram trabalhos na beira do mar e também em uma pequena quadra montada na praia. Já o treino dos titulares foi bem mais leve, com atividades regenerativas na academia onde o elenco está hospedado.

A delegação santista retorna para São Paulo na tarde desta segunda-feira, com desembarque previsto para as 17h50 no aeroporto de Guarulhos. E os trabalhos no CT Rei Pelé serão retomados na terça, em atividade agendada para começar às 15h30, já com todo o elenco à disposição do técnico Jorge Sampaoli no campo.

Para o confronto de quinta, o treinador poderá voltar a contar com o zagueiro Gustavo Henrique, o volante Diego Pituca e o ponta direita Soteldo, que estavam suspensos da partida contra o Ceará.

A escalação do Santos para o duelo com o Atlético-MG é um mistério, especialmente pelo rodízio adotado pelo treinador, mas Everson será o goleiro titular, como ocorre nos compromissos por torneios mata-mata. E o clube aguarda a desconvocação formal do atacante Rodrygo da seleção olímpica para ter condições legais de utilizá-lo.

Atlético-MG e Santos empataram por 0 a 0 no confronto de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Assim, quem vencer avançará de fase. Nova igualdade levará o confronto aos pênaltis.