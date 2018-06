Após vitória sobre o Corinthians, Flamengo se reapresenta com jovens em campo

Após vencer o Corinthians por 1 a 0 no último domingo e se consolidar na liderança do Campeonato Brasileiro, o Flamengo se reapresentou nesta segunda-feira no CT do Ninho do Urubu, no Rio de Janeiro, para o primeiro treino em preparação para o clássico contra o Fluminense. O confronto será disputado nesta quinta, às 20 horas, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, e é válido pela 10.ª rodada da competição.

Os titulares que enfrentaram o Corinthians ficaram na academia fazendo trabalho regenerativo. Foram ao gramado, além dos jogadores reservas que não atuaram no estádio do Maracanã, os jovens da equipe sub-20. O técnico Maurício Barbieri comandou um atividade em campo reduzido.

Machucados, Berrío, Geuvânio, Juan e Pará estiveram em campo para seguir o cronograma do processo de recuperação com o preparador físico Fábio Eiras. Na academia, o zagueiro Rever, que também se recupera de lesão, realizou trabalho físicos específicos com o fisioterapeuta Fred Manhães.

O time rubro-negro faz mais outros dois treinamentos antes de encarar o Fluminense. Depois do clássico, o Flamengo, líder isolado com 20 pontos, tem outros dois jogos antes da parada para a Copa do Mundo na Rússia - contra Paraná e Palmeiras. O time carioca vive grande fase e busca se manter na ponta antes da paralisação do torneio.