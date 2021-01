Após vitória sobre o River, Palmeiras treina na Argentina antes de retorno ao Brasil

O elenco do Palmeiras teve poucas horas de folga para comemorar a vitória por 3 a 0 sobre o River Plate, na Argentina, pelo jogo de ida da semifinal da Copa Libertadores. Ainda pela manhã desta quarta-feira o elenco realizou um trabalho no CT do San Lorenzo, em Buenos Aires, e iniciou a preparação para o compromisso do fim de semana. No sábado, o time pega o Sport, no Recife, pelo Campeonato Brasileiro.

Apenas participaram do trabalho atletas que entraram no segundo tempo da vitória sobre o River ou quem não foi utilizado. A única exceção foi o goleiro Weverton, que foi titular e trabalhou normalmente. O técnico Abel Ferreira e os auxiliares comandaram uma atividade de cerca de uma hora de duração com ênfase em trabalhos técnicos, passes e finalização a gol.

Quem atuou por mais tempo diante do time argentino ficou apenas no hotel. Fisioterapeutas e médicos do clube comandaram atividades regenerativas na academia e em exercícios de musculação. Um dos focos principais foi o tratamento do zagueiro Luan. O defensor foi baixa de última hora no jogo contra o River por sentir dores na lombar e ser substituído por Alan Empereur.

O elenco volta ao Brasil na tarde desta quarta-feira, em voo fretado. Os jogadores serão dispensados após o desembarque em São Paulo e só se reapresentam ao clube na tarde desta quinta, quando o time tem treinamento marcado para a Academia de Futebol.