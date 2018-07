Após vitória, Sport diz ter aproveitado tensão do Palmeiras

O Sport estragou o ambiente festivo do Palmeiras pela inauguração do estádio ao ganhar por 2 a 0 nesta quarta-feira, em São Paulo, pelo Brasileirão. Depois do jogo, o elenco do time pernambucano explicou que o segredo para chegar ao resultado positivo foi explorar o nervosismo do adversário em corresponder à expectativa da torcida para ganhar como mandante e se afastar da zona de rebaixamento.

"A situação do Palmeiras é de tensão. A gente soube aproveitar isso, nos fechamos e garantimos um grande resultado", explicou o experiente goleiro Magrão. O jogador destacou ainda a paciência do time em deixar a equipe da casa atacar e aguardar o momento certo para encontrar os espaços e definir a vitória. Os gols saíram somente no segundo tempo, com o ex-palmeirense Ananias, que abriu o placar, e depois, com Patric.

Para o meia Diego Souza, que também já defendeu o Palmeiras, pela fase ruim do time, o ideal não seria inaugurar o estádio nesta reta final da temporada. "A equipe tinha uma pressão por jogar na casa nova e se afastar da zona de rebaixamento. O momento não seria o propício para estrear o novo estádio", disse. A vitória foi a segunda seguida do Sport como visitante. No último domingo, Diego Souza marcou o único gol da partida contra o Atlético-PR, em Curitiba.