Após vitória, técnico pede mais um atacante no Liverpool

Após uma suada vitória na estreia no Campeonato Inglês, o técnico Brendan Rodgers pediu neste domingo a contratação de mais um atacante para a temporada do Liverpool. Ele admitiu que o time ainda sente falta de Luis Suárez, negociado com o Barcelona no início da janela de transferências da Europa.

"Eu ainda acho que precisamos de mais um atacante. É algo que vamos analisar, mas vai depender da disponibilidade no mercado", disse Rodgers, que tem até o fim deste mês para reforçar a equipe. "Vamos continuar procurando até o final da janela."

O treinador fez a avaliação depois da vitória por 2 a 1 sobre o Southampton, Anfield. Sterling e Sturridge, então coadjuvantes de Suárez, foram os autores dos gols. "Ele é um cara legal, mas se foi. Agora temos que olhar para a frente. Nós somos maiores do que qualquer jogador individualmente."

Com mais um reforço no ataque, Rodgers acredita que o Liverpool terá boas chances de brigar pelo título como fez na temporada passada. "Nossas ambições aqui no Liverpool devem ser maiores que um jogador", declarou o técnico, que comandou a equipe no vice-campeonato passado.