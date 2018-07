Após vitória, Tite exalta substituições no Corinthians: 'Eu aprendi'

SÃO PAULO - O técnico Tite deixou a modéstia um pouco de lado ao comentar a vitória do Corinthians sobre o Mirassol, por 2 a 1, neste sábado, na estreia do Campeonato Paulista. Por mais que o resultado positivo tenha sido construído graças a um gol contra de Dezinho, aos 42 minutos do segundo tempo, o treinador lembrou que as substituições que ele fez durante a partida deram certo e que ele havia avisado o elenco das dificuldades que seriam encontradas no Pacaembu.

No segundo tempo, depois da expulsão do volante Alex Silva, que deixou o Mirassol com um a menos, o treinador trocou Paulo André por Elton e deslocou Ralf para a defesa. Jorge Henrique, que entrou no intervalo, jogou na lateral depois que Alessandro deu lugar a Danilo. "Em cima do tempo que tive no Corinthians, aprendi. Costumo dizer que, quando o técnico fica bastante tempo, talvez ele não acerte mais, mas erra menos", avaliou.

Tite revelou que desde antes do jogo, na palestra que antecedeu a partida, já havia alertado os jogadores das dificuldades do primeiro jogo oficial do ano. "Eu avisei, eu disse. Tenho experiência, tenho bagagem. Tenho cuidado ao falar porque pode parecer arrogante, mas eu avisei. Eu sabia. Depois de um título, inconscientemente você baixa a guarda", comentou o treinador.

Autor do primeiro gol do jogo, o atacante Elton entrou aos 28 minutos do segundo tempo, fez sua estreia com a camisa corintiana numa partida oficial e resolveu. Exaltado pela torcida, o ex-vascaíno foi elogiado também por Tite. "Tecnicamente é bom jogador, bom na bola área, parece que entendeu que para jogar no Corinthians tem que competir, não adianta ser bom só tecnicamente", disse o treinador, que segue com os pés no chão: "Mas vamos com calma, ele veio para ajudar a equipe tal qual os outros reforços que vieram".