Após vitória, Vasco mira vice-liderança do Campeonato Carioca

RIO - A vitória do Vasco por 3 a 1 sobre o Madureira, na última quinta-feira, no Estádio da Rua Conselheiro Galvão, deixou o time mais confortável no grupo dos quatro primeiros colocados do Campeonato Carioca, que se classificam às semifinais, mas o técnico Adilson Batista quer mais. Ele espera que a equipe aproveite as quatro rodadas finais do torneio para subir na classificação.

"Estamos a dois do Fluminense e da Cabofriense. Não temos mais confronto com a Cabofriense, mas eles têm jogos complicados, assim como nós temos outros compromissos e o clássico (com o Fluminense). Vamos tentar subir", disse Adilson.

A vitória de quinta-feira levou o Vasco aos 21 pontos, na quarta colocação no Campeonato Carioca, com dois pontos a menos do que Cabofriense e Fluminense. Nas quatro rodadas finais, o time vai encarar Resende (em casa, no dia 5 de março), Bonsucesso (em casa, no dia 8), Fluminense (no Maracanã, no dia 16) e Duque de Caxias (em casa, no dia 23).

Apesar da vitória, Adilson foi alvo de críticas da torcida, que criticou as suas substituições. O treinador vascaíno rebateu e também ironizou as cobranças. "Estou acostumado com isso, eles têm alguns gostos deles e eu respeito, só que estou na estrada há mais tempo e enxergo melhor do que eles", afirmou.