Após vitória, Victor Oliveira comemora sua estreia na zaga do Flu

A escalação do zagueiro Victor Oliveira, recém contratado pelo Fluminense, na estreia contra o Friburguense, no último domingo, pegou o jogador de surpresa. Ele ganhou a vaga de Guilherme Mattis, um dos destaques do time tricolor carioca no fim da última temporada. Satisfeito com a vitória e com a oportunidade dada pelo treinador Cristóvão Borges, afirmou, nesta segunda-feira, não temer concorrência e espera ter uma continuidade para se firmar no time.

"Pensando em Fluminense, a concorrência é boa porque temos jogadores de qualidade e quanto mais jogadores capazes de jogar, melhor para o clube. Sei do meu potencial, sei o quanto pode ajudar e se o professor Cristóvão quiser contar comigo tenho que estar preparado. E se ele não optar por mim de início vou saber esperar minha hora. Mas fiquei muito feliz por receber essa chance logo de cara e vou procurar dar sequência", disse em entrevista coletiva.

No dia seguinte à vitória, Cristóvão Borges não poupou os jogadores. Titulares e reservas realizaram um trabalho regenerativo e, em seguida, participaram de uma atividade técnica em campo reduzido. Na etapa seguinte, apenas os reservas fizeram um treinamento coletivo. O próximo confronto tricolor carioca será nesta quarta-feira contra o Nova Iguaçu.