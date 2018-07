Após vitória, Walcott pede para Arsenal manter ritmo

Com a vitória no clássico, o Arsenal assumiu a segunda colocação do Campeonato Inglês, com 35 pontos, apenas dois atrás do líder Manchester United, e ainda afastou o sempre perigoso Chelsea da briga. E a equipe de Walcott já volta a campo nesta quarta-feira, quando visitará o Wigan, um dos que lutam contra o rebaixamento.

"Não podemos ficar pensando nesse resultado (a vitória no clássico de segunda-feira). Ficaremos desapontados se, após ganhar do Chelsea, perdermos para o Wigan", afirmou Walcott, que foi titular do Arsenal e ainda marcou um dos três gols - Fabregas e Song fizeram os outros. Ele, inclusive, deve ser mantido no time para quarta.

Para Walcott, a atuação diante do Chelsea mostrou o real potencial desse time do Arsenal. "Quando temos a bola, somos fantásticos. Mas quando não temos a bola, em algumas vezes a história é diferente. Contra o Chelsea, fomos ótimos sem a bola. Mas isso não deve acontecer em apenas um jogo", avisou o meia-atacante inglês.