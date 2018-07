Após vitória, Zago já projeta volta do Inter à elite 'o mais rápido possível'

A boa vitória do Internacional sobre o Londrina por 3 a 0, fora de casa, no sábado, empolgou o técnico Antônio Carlos Zago. Satisfeito com o rendimento de sua equipe na estreia na Série B do Campeonato Brasileiro, o treinador já projetou um retorno à elite "o mais rápido possível".

"Era importante estrearmos com vitória. É o início de uma competição importante, o nosso principal objetivo no ano. E a equipe respondeu bem, depois de não ter ganhado o Campeonato Gaúcho", comentou o treinador, no estádio do Café, em Londrina.

Zago aprovou a postura da equipe ao longo dos 90 minutos do confronto. "Mantivemos uma regularidade durante todo o jogo, com intensidade, o adversário não teve oportunidade de gol, e tivemos várias de abrir mais o placar", analisou.

Motivado pela boa atuação, o treinador já fala em acesso à Série A. "Agora é dar seguimento para que a gente possa conseguir essa classificação. É o primeiro jogo, mas sonhamos em conseguir o acesso o mais rápido possível", declarou.