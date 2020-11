Após vitórias, Brasil permanece em 3º no ranking da Fifa; México e Itália estão no Top 10

A Fifa divulgou nesta sexta-feira a atualização de seu ranking após as partidas internacionais do mês de novembro. Foram realizados quase 160 jogos entre seleções por Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, Liga das Nações, Eliminatórias da Copa Africana de Nações e amistosos. Com duas vitórias neste período, a seleção brasileira segue em terceiro lugar, mas diminuiu a distância para a líder Bélgica e para a França, a segunda colocada.

Por ter vencido a Venezuela por 1 a 0, no estádio do Morumbi, em São Paulo, e o Uruguai por 2 a 0, em Montevidéu, o Brasil somou 18 pontos e chegou a 1.743. A diferença para a França caiu para 12 pontos depois que os europeus somaram apenas três neste mês. Os belgas se mantêm na liderança com 1.780 - conquistaram 15 pontos em novembro.

Leia Também Após aumento de audiência, EI Plus pretende investir em mais jogos da seleção brasileira

A grande novidade da lista foi a entrada de México e Itália no Top 10. Com 1.632 pontos, os mexicanos ocupam agora o nono lugar, seguidos pelos italianos com 1.625. Eles ocupam os lugares que eram de Croácia e Colômbia - em novembro, a seleção sul-americana sofreu duas duras derrotas nas Eliminatórias da Copa com direito a uma goleada de 6 a 1 para o Equador.

Quem também subiu no ranking da Fifa entre os 10 primeiros colocados foi a Argentina. Com um triunfo sobre o Peru e um empate contra o Paraguai, a seleção de Lionel Messi pulou da oitava para a sétima posição, ultrapassando o Uruguai. À frente dos sul-americanos estão Inglaterra (quarto lugar), Portugal (quinto) e Espanha (sexto).

A próxima atualização do ranking da Fifa, a última de 2020, será divulgada no dia 10 de dezembro. Deverão ser poucas mudanças, já que os próximos jogos das principais seleções do mundo acontecerão somente em março do ano que vem.

Confira o ranking da Fifa:

1.º - Bélgica - 1.780 pontos

2.º - Franca - 1.755

3.º - Brasil - 1.743

4.º - Inglaterra - 1.670

5.º - Portugal - 1.662

6.º - Espanha - 1.645

7.º - Argentina - 1.642

8.º - Uruguai - 1.639

9.º - México - 1.632

10.º - Itália - 1.625

11.º - Croácia - 1.617

12.º - Dinamarca - 1.614

13.º - Alemanha - 1.610

14.º - Holanda - 1.609

15.º - Colômbia - 1.601

16.º - Suíça - 1.586

17.º - Chile - 1.567

18.º - País de Gales - 1.562

19.º - Polônia - 1.559

20.º - Senegal - 1.558