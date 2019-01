Após vitórias de Palmeiras e São Paulo, 1ª rodada da Copinha termina nesta sexta

Após uma maratona de 50 jogos na quinta-feira, com direito a vitórias de Palmeiras e São Paulo, a primeira rodada da Copa São Paulo de Juniores termina nesta sexta-feira, com a disputa de oito partidas. Entre os principais clubes do futebol nacional, estarão em campo Santos, Vasco e Fluminense.

Na noite desta quinta, Palmeiras e São Paulo estrearam com vitórias. O atual campeão brasileiro teve mais dificuldade, enquanto a equipe do Morumbi aplicou uma sonora goleada por 7 a 2.

Apesar do gramado pesado e com muitas poças na Arena Capivari, o Palmeiras bateu o Galvez-AC por 2 a 0 com gols de Patrick de Paula, no primeiro tempo, e Josué, no segundo. Mais cedo, pelo mesmo grupo, o XV de Piracicaba bateu o Capivariano por 4 a 2 e fica na liderança por ter marcado mais gols.

Pelo Grupo 7, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, o São Paulo atropelou o Holanda por 7 a 2 com destaque para Gabriel Sara, que marcou três gols. Gabriel Novaes marcou outros dois e Fabinho e Vitinho completaram a goleada. Com a goleada o São Paulo fica na liderança da chave ao lado dos anfitriões da Ferroviária, que bateu o Serra por 3 a 0 no jogo preliminar.

Quem também teve uma boa estreia foi o Athletico-PR. O time paranaense bateu o CSP-PB por 3 a 0 no Estádio Alonso Carvalho Braga, em Tupã, pelo Grupo 6, e divide a liderança com o Ceará, que estreou com vitória por 1 a 0 sobre os anfitriões do Tupã.

Nesta sexta, no encerramento da primeira rodada da competição, o Santos fará sua estreia às 19 horas, em Mogi das Cruzes, sede do Grupo 25, contra o Sergipe. Reconhecido pelas diversas revelações de peso, os "Meninos da Vila", o Santos foi campeão da Copa São Paulo pela última vez em 2014, após conquistar o título também em 2013. Depois de um ano sem grandes conquistas na base e no profissional, a missão é retomar o prestígio logo no início da temporada.

Também fazem parte da chave o anfitrião União Mogi e o São Caetano, que se enfrentam mais cedo, às 16 horas. No mesmo horário, o Vasco debuta em duelo contra o Carajás-PA, em Taubaté, pelo Grupo 27. Taubaté e Tubarão-SC entram em campo um pouco antes, no mesmo local, às 13h45.

Pelo Grupo 23, o Fluminense fecha a rodada em duelo com o Parnahyba-PI, às 21 horas, em Osasco, onde também se enfrentam Audax e Sete de Dourados-MS às 19h15.

Em São Paulo, no Canindé, a Portuguesa enfrenta o Santo André às 15 horas, enquanto Paraná e Volta Redonda se encontram às 17h15, em jogos válidos pelo Grupo 32.

Confira os jogos desta sexta-feira pela Copa São Paulo:

13h45 - Taubaté-SP x Tubarão-SC

15h - Portuguesa x Santo André

16h - Vasco x Carajás-PA

16h15 - União Mogi-SP x São Caetano

17h15 - Paraná x Volta Redonda

19h - Santos x Sergipe

19h15 - Audax-SP x Sete de Dourados-MS

21h30 - Fluminense x Parnahyba-PI