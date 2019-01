Após vitórias de Palmeiras e São Paulo, Copa São Paulo finaliza rodada nesta 2ª

Após vitórias de Palmeiras e São Paulo, na noite de domingo, a segunda rodada da primeira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior chega ao fim nesta segunda-feira com oito jogos. Depois de vencerem na estreia, Santos, Vasco e Fluminense entram em campo de olho na classificação antecipada para a segunda fase.

Finalizando o domingo, em um campo enlameado, o Palmeiras selou a classificação à segunda fase ao derrotar o XV de Piracicaba, por 1 a 0, na Arena Capivari, no interior de São Paulo. O autor do único gol da partida foi o lateral Meloni, ainda no primeiro tempo. Os piracicabanos colocaram duas bolas na trave e assustaram os alviverdes.

Com o resultado, o Palmeiras, que nunca levantou a taça da competição, chegou aos seis pontos e carimbou a classificação no Grupo 13. XV de Piracicaba e Galvez, que se enfrentam na última rodada, tem três cada e dividem o segundo lugar.

Pouco depois, o São Paulo fez o suficiente para vencer o Serra-ES por 3 a 0, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, e também garantiu a classificação antecipada para a segunda fase, assim como a Ferroviária, que mais cedo havia goleado o Holanda-AM, por 6 a 0, e está na liderança da chave devido ao saldo de gols (9 contra 8). A decisão de quem será o primeiro colocado será na próxima quarta-feira, quando os times se enfrentam pela última rodada da primeira fase.

Com São Paulo e Ferroviária, já são 16 classificados: Goiás, Internacional, Corinthians, Ituano, Nacional, São José-RS, Marília, Primavera, Fortaleza, Sport, Vocem, Flamengo-SP, Oeste, Manthiqueira, Athlético-PR e Palmeiras.

Esta lista vai aumentar nesta segunda. Em Mogi das Cruzes, o Santos tenta selar a classificação contra o São Caetano, às 20 horas, pelo Grupo 25. Depois de derrotar o Sergipe, por 5 a 1, na estreia, o time da Baixada se classifica com uma vitória.

Já Vasco e Fluminense precisam de uma pequena combinação de resultados para se classificarem. Às 15h30, o Vasco encara o Atlético Tubarão-SC, no Joaquinzão, em Taubaté, precisando vencer e torcendo para que os donos da casa façam o mesmo contra o Carajás, no jogo que abre a segunda rodada do Grupo 27.

Às 17h30, o Fluminense enfrenta o Sete de Dourados-MS, no José Liberatti, em Osasco. Da mesma forma que seu rival carioca, o time precisa vencer e torcer para que o Audax derrote o Parnahyba-PI.

Confira os jogos desta segunda-feira na Copa São Paulo:

13h - Taubaté x Carajás-PA

15h15 - Audax x Parnahyba-PI

15h30 - Atlético Tubarão-SC x Vasco

17h30 - Sete de Dourados-MS x Fluminense

17h45 - União Mogi x Sergipe

19h30 - Santo André x Paraná

20h - São Caetano x Santos

21h30 - Portuguesa x Volta Redonda