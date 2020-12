Após vitórias 'frustrantes', Abel busca recolocar o Inter na briga no Brasileirão

Abel Braga buscará neste sábado, às 19 horas, no Beira-Rio, o primeiro resultado positivo a comemorar em sua volta ao Internacional. Até agora, em oito jogos no comando do time, amargou duas vitórias "frustrantes" e não somou um triunfo sequer no Brasileirão. Quer desencantar diante do Botafogo para recolocar os gaúchos na briga pelo topo.

São apenas dois pontos somados em 12 disputados no Brasileirão, o que deixou o Inter de Abel distante da briga pela taça. E até com a vaga na próxima edição da Libertadores sob ameaça. O time, que liderou e foi um dos donos de futebol mais vistosos, caiu de rendimento e entra em campo em sexto, com os mesmos 38 pontos de Palmeiras e Santos, atrás pelos critérios de desempate.

Desde que assumiu o Inter, Abel somou apenas duas vitórias, ambas por 1 a 0, contra América-MG e Boca Juniors. Em ambas, o time acabou eliminado, da Copa do Brasil e da Libertadores, respectivamente, após pênaltis. Ou seja: o resultado positivo veio com a dor da queda e não pôde ser saboreado.

Diante do abalado Botafogo, em crise e afundado na penúltima colocação, Abel acredita que pode, enfim, comemorar uma "vitória de verdade". A expectativa aumenta após a boa apresentação na Bombonera, onde o Inter foi bem melhor que o Boca Juniors.

Recuperar Thiago Galhardo, contudo, se tornou uma das missões do novo comandante. O artilheiro do Brasileirão, com 15 gols, não foi às redes adversárias desde a troca de treinador. São oito jogos de jejum, com dois pênaltis perdidos nesta série e duas eliminações.

Abel deve manter o artilheiro ao lado do centroavante Yuri Alberto na frente, com Patrick sendo o armador. O meia foi muito bem em Buenos Aires e deixou os torcedores colorados confiantes em volta por cima no Brasileirão. Praxedes e Maurício estão com a seleção sub-20 e são os desfalques.