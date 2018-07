Após vitórias, Gabriel vê Atlético-MG 'mais confiante' para clássico decisivo

O Atlético-MG cresceu na hora certa. É esta a análise feita pelo zagueiro Gabriel nesta quinta-feira, um dia após a segunda vitória consecutiva da equipe, por 2 a 0, sobre o Libertad. Para o jogador, este resultado, aliado ao 3 a 0 diante da URT, embalou a equipe para o clássico de domingo diante do Cruzeiro, no Mineirão, pelo jogo de ida da final do Estadual.

"Esses dois jogos foram muito bons. Fizemos grandes jogos e isso nos traz uma confiança a mais. A gente sente o apoio, o carinho do torcedor conosco, o que é muito importante. Então, estamos preparados e focados para fazer dois grandes jogos e conquistar este título tão importante", afirmou.

Se embalou o Atlético-MG, as duas partidas também desgastaram o elenco. Tanto diante da URT quanto contra o Libertad, o time do técnico Roger Machado imprimiu um ritmo intenso de jogo para passar pelos adversários. Mas Gabriel garantiu que o elenco chegará descansado para o clássico de domingo.

"Os jogos foram muito corridos, disputados, mas não vão interferir em nada no domingo. Vamos ter três dias de descanso e fizemos uma pré-temporada muito boa justamente para estarmos preparados quando chegassem estes jogos consecutivos. Então, creio que isso não vai interferir em nada", comentou.

O zagueiro atleticano ainda fez questão de celebrar os retornos de alguns jogadores que estavam lesionados neste momento decisivo, principalmente o goleiro Victor. "Isso é uma dor de cabeça boa, ter um elenco tão qualificado quanto o do Atlético-MG. O retorno do Victor é fundamental, é o melhor goleiro do Brasil. E é bom termos todos os jogadores para nos ajudar."