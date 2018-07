Após volta aos treinos, Maldonado espera definir futuro

"Se acontecer do clube me chamar para conversar (para renovar), a gente se senta. Se não acontecer, eu continuo minha vida, mas sempre agradecendo o Flamengo pelo apoio durante todo esse tempo, esses dois anos que fiquei aqui. Não tenho palavras para agradecer. De repente se fosse outro jogador, eles poderiam até rescindir. Por isso eu sou muito grato ao Flamengo. Se tiver que continuar, vou continuar muito feliz no clube", disse, admitindo que o período em que ficou afastado pode prejudicá-lo na renovação.

Maldonado chegou ao Flamengo em 2009, quando talvez tenha vivido seu melhor ano no clube, com o título do Campeonato Brasileiro. O volante chileno de 32 anos, no entanto, sempre conviveu com problemas físicos, que o prejudicaram em sua passagem pelo time carioca. Agora, ele só pensa em voltar a jogar.

"Estou feliz por eu ter tido a capacidade de me superar. Fiquei na academia trabalhando, com o pessoal da fisioterapia. O pessoal me aturando todo dia, de manhã, de tarde. O grupo estava de folga e eu aqui", comentou.