Após volta, Chiquinho ainda crê em Fluminense no G-4 A derrota para o Internacional por 2 a 1 levou o Fluminense a completar a terceira partida consecutiva sem vitória no Campeonato Brasileiro e diminuiu as chances de o time se classificar para a próxima edição da Copa Libertadores, mas o polivalente Chiquinho não quer saber de desânimo. O jogador garante que o time ainda tem chances de obter a vaga e espera que uma reação comece diante do Criciúma, sábado, no Maracanã.