Após volta por cima, Cássio vê seu momento mais regular no gol do Corinthians

No ano passado, Cássio virou reserva de Walter no Corinthians, ficou em baixa e quase saiu do Parque São Jorge. Mas em 2017 ele deu a volta por cima, assumiu novamente o gol da equipe e tem sido um dos pilares da ótima campanha do clube no Campeonato Brasileiro, com a liderança isolada e mais da metade dos jogos no ano sem ser vazado.

"Acho que do ponto de vista da regularidade, esse é meu melhor ano, para ser bem honesto. Minha equipe ajuda, mas estou conseguindo manter a regularidade e acho que venho muito bem esse ano. Falava-se muito em momentos decisivos em que eu aparecia bem. Esse é meu sexto ano aqui e é o mais regular", afirmou o goleiro, nesta quinta-feira, em entrevista coletiva.

Cássio enaltece o trabalho da equipe e do técnico Fabio Carille, que implantou um sistema de jogo bem parecido com o qual Tite foi vitorioso no clube. Atuando no esquema 4-1-4-1, o Corinthians mostra uma defesa sólida e um ataque que está cada vez melhor e mais entrosado.

"A diretoria dá tranquilidade para trabalharmos. Depois vem o treinador, que tem total controle do grupo, e os jogadores que estão entendendo e jogando pelo treinador até a morte. O principal é ter um técnico que todo mundo respeita e é muito franco. A marca dessa equipe é o trabalho", comentou.

Para domingo, Cássio sabe que o Corinthians terá os reforços do lateral-direito Fagner e do meia Rodriguinho, que estavam com a seleção brasileira para a disputa de dois amistosos na Austrália. Ele entende que os dois jogadores vão ajudar bastante a equipe para buscar mais uma vitória fora de casa, desta vez contra o Coritiba, pela oitava rodada do Brasileirão.

"Fagner e Rodriguinho são dois ótimos jogadores. Não tem como falar que não ganhamos com eles em campo, pois são jogadores de seleção. O Fagner é experiente, ajuda dentro e fora de campo, é um cara que já conhece o jeito de jogar da nossa equipe. O Rodriguinho tem transição muito boa, da defesa para o ataque, e faz muitos gols. Acho que ambos vão agregar", completou.