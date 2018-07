Após voltar à base, volante é relacionado no São Paulo

O jogador de 19 anos, que foi titular em três jogos no Brasileirão e chegou a ser o curinga do time no Campeonato Paulista, está em baixa com Ney Franco, técnico que antes o havia levado para a seleção sub-20. A falta de espaço no elenco fez o garoto ser rebaixado para o time júnior do São Paulo, participando do Paulista e da Copa Brasil da categoria.

Dos últimos dez jogos do time principal, ele só foi relacionado para três deles. E o garoto não vai a campo com os profissionais desde meados de agosto, no confronto de volta contra o Bahia, pela Sul-Americana.

Rodrigo Caio está entre os relacionados para pegar a Universidad de Chile porque o técnico Ney Franco tem dois desfalques: Luis Fabiano e Paulo Miranda, um poupado e o outro machucado. Mas não tem peças para substituí-los nos respectivos setores: ataque e lateral direita.

Confira a lista são-paulina para o jogo:

Goleiros - Rogério Ceni e Denis;

Zagueiros - Rhodolfo, Rafael Tóloi e Edson Silva;

Laterais - Cortez e Douglas;

Meio-campistas - Jadson, Maicon, Wellington, Denilson, Paulo Assunção, Rodrigo Caio, Casemiro e Cícero;

Atacantes - Lucas, Osvaldo, Ademilson e Willian José.