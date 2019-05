Após voltar a marcar, Pedro afirma que Fluminense não merecia perder

Após longo período lesionado, o atacante Pedro reencontrou o caminho dos gols na noite desta quinta-feira. Infelizmente para o Fluminense, o gol não impediu que o time perdesse seu segundo jogo seguido no Campeonato Brasileiro, desta vez para o Santos, por 2 a 1, na Vila Belmiro. Apesar de estar claramente chateado com o resultado, o jogador se mostrou aliviado com a recuperação.

"Feliz demais pelo gol. Não deu para comemorar porque estávamos perdendo. Saiu um peso, muito tempo parado. Esse gol vai para a minha família, para toda a fisioterapia. Saio chateado pela derrota, não merecíamos, mas faz parte do futebol", disse Pedro.

Santos e Fluminense fizeram um jogo muito equilibrado nesta quinta-feira. O time paulista voltou melhor para o segundo tempo e aproveitou as chances para liquidar a fatura. Pedro entrou logo após o primeiro gol, marcado por Eduardo Sasha, mas não conseguiu evitar a derrota da equipe carioca, que segue sem somar pontos no Brasileirão. Na estreia, perdeu para o Goiás, por 1 a 0.

Pedro se recupera a tempo de disputar uma vaga na seleção, de Tite, para a Copa América. A lista do treinador será divulgada no próximo dia 17. O atacante do Fluminense se lesionou bem na época em que havia sido chamado para defender o Brasil em amistosos após a Copa do Mundo da Rússia.

O camisa 9 do tricolor carioca poderá iniciar uma partida como titular pela primeira vez desde sua lesão no próximo domingo, quando o Fluminense enfrentará o Grêmio, às 19 horas, em Porto Alegre.