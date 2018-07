Após voltar em goleada, Lugano nega que 4 a 1 foi vexame

Não foi um bom jogo para o zagueiro Lugano voltar ao time titular. O São Paulo perdeu por 4 a 1 para o Audax, em Osasco, e foi eliminado nas quartas de final do Campeonato Paulista na noite deste domingo. Apesar da goleada, o jogador uruguaio negou que o resultado tenha sido um vexame. "Quando você deixa tudo em campo e é superado, de jeito nenhum é vexame", ressaltou.

Lugano disse ainda que a partida poderia ter terminado empatada por '4 a 4'. "O futebol é assim, eles foram mais objetivos e práticos. Poderia ter acabado em 4 a 4", disse o zagueiro uruguaio. "Eles foram ofensivos e nós não aproveitamos nossas chances", completou.

Outros jogadores do São Paulo deixaram o campo do estádio José Liberatti em Osasco com uma única preocupação: evitar que a eliminação no Paulistão abale o ânimo do elenco para o jogo decisivo contra The Strongest, quinta-feira, em La Paz.

"Não tem que repercutir (a eliminação). Libertadores é outra competição", afirmou o meia Paulo Henrique Ganso. O São Paulo só avança na competição se empatar ou vencer na quinta-feira. Em casa de derrota, o time será eliminado.

Já o técnico Edgardo Bauza disse que o São Paulo não fez um bom segundo tempo, em especial no aspecto físico. Segundo ele, o time realizou um bom primeiro tempo, quando perdeu três chances de gol. "Não pudemos manter o mesmo ritmo. Mas amanhã (segunda-feira) começamos a nos preparar para o jogo de La Paz", disse.

Bauza ainda elogiou o time de Fernando Diniz. "É muito técnico."