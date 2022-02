Após voltar contra o Real Madrid, Neymar pode começar como titular no Francês

Após ter participação efetiva na vitória do Paris Saint-Germain, por 1 a 0, contra o Real Madrid, no estádio Parque dos Príncipes, em Paris, na última terça-feira, pela partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa, o atacante Neymar deve iniciar o duelo contra o Nantes, neste sábado, pela 25.ª rodada do Campeonato Francês, como titular.

A ideia do técnico argentino Mauricio Pochettino é dar ritmo de jogo ao brasileiro visando o duelo decisivo contra o Real Madrid, no estádio Santiago Bernabéu, em Madri, na Espanha, no próximo dia 9 de março. A expectativa é deixar Neymar 100% fisicamente para o confronto.

"Neymar entrou no jogo na última terça-feira com muita motivação e nos ajudou a sair com a vitória. Ele foi rigoroso durante todo o processo de recuperação e é necessário que se concentre ao máximo para ajudar a equipe. Está com uma energia muito boa", falou o treinador.

O brasileiro ficou 78 dias afastados por conta de um entorse no tornozelo esquerdo, sofrido no dia 28 de novembro de 2021, durante a partida contra o Saint-Étienne, pelo Campeonato Francês.

Diferente das outras oportunidades quando também desfalcou o Paris Saint-Germain por lesão, Neymar apostou em um rotina mais discreta, focada em sua recuperação. Nos anos anteriores, era visto em constantes festas, inclusive, no carnaval do Rio de Janeiro. Desta vez apareceu com maior frequência apenas para falar sobre seu documentário lançado pela Netflix.

"A magia de Neymar é mais que evidente. É um jogador que consegue entregar situações inesperadas durante a partida. Todo mundo conhece e sabe do que ele é capaz. Quando está em sua melhor forma física, sabe fazer a diferença em nosso favor", finalizou Pochettino.

O Paris Saint-Germain está sobrando novamente no Campeonato Francês. A equipe de Neymar está na liderança com 59 pontos, contra 46 do Olympique de Marselha, que está na segunda colocação. O duelo contra o Nantes será neste sábado, no estádio La Beaujoire, em Nantes.