Após voo atrasar, Fluminense inicia treinos nos EUA

O Fluminense enfim está em Orlando, nos Estados Unidos, para dar sequência aos trabalhos de preparação para a temporada 2015, o que inclui a participação na Florida Cup, um torneio amistoso que também envolverá o Corinthians e os alemães Bayer Leverkusen e Colônia, e começará a ser disputado na próxima quinta-feira.

A viagem do Fluminense para Orlando foi bem mais demorada do que se esperava, com um atraso de 12 horas até a chegada ao destino final. Por causa disso, a programação precisou sofrer alterações. De qualquer forma, a equipe vai treinar em dois períodos neste domingo em Orlando.

Quem escapou das 10 horas de viagem e das 12 horas de atraso, foram o atacante Fred e os meias Conca e Wagner, que já estavam nos Estados Unidos e se apresentaram no hotel onde a delegação do clube das Laranjeiras está concentrada, se juntando aos outros 24 jogadores relacionados pelo técnico Cristóvão Borges.

O elenco do Fluminense se reapresentou na última quarta-feira, mas só agora nos Estados Unidos começará a realizar treinamentos com bola. O time entrará em campo pela Flórida Cup na próxima quinta-feira, quando vai enfrentar o Bayer Leverkusen. O compromisso seguinte será no sábado, diante do Colônia.