Após W.O., Figueirense volta a campo e empata com o CRB em Florianópolis

Depois do W.O. no meio de semana no jogo contra o Cuiabá, o Figueirense voltou a campo neste sábado e empatou com o CRB por 2 a 2, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC), pela 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O resultado aumentou o jejum de vitórias do Figueirense na Série B. A última aconteceu apenas na 9ª rodada: uma goleada de 4 a 0 sobre o América-MG. De lá para cá, foram quatro derrotas e cinco empates, colocando a equipe em 13º lugar, com 21 pontos. O CRB, por sua vez, segue na parte de cima da classificação, em sexto, com 27 pontos.

Apesar de toda polêmica por não ter entrado em campo contra o Cuiabá no meio de semana, o clima foi tranquilo no Orlando Scarpelli. Pouco mais de dois mil torcedores apoiaram os jogadores e criticaram a diretoria e a Elephant, empresa responsável pela gestão do clube.

"A gente pede desculpa para o torcedor, mas nós sabemos que nossa atitude foi para melhorar o Figueirense. Para ter o respeito de antes. O clube vai completar 100 anos e queremos ver o clube bem. Espero que as coisas possam mudar para melhor", comentou o atacante Willian Popp ao fim da partida.

Quando a bola rolou, os oito dias sem treinar, resultado da greve realizada pelo elenco em razão de salários atrasados, ficaram para trás e o time catarinense foi para cima do adversário. Um dos líderes do movimento, o volante Zé Antonio levantou a torcida logo aos cinco minutos em cobrança de falta.

Os catarinenses seguiram em cima. Aproveitando os espaços para arriscarem de fora ou levantarem para a área. Foi desta forma que os donos da casa abriram o placar. Aos 28 minutos, após levantamento da direita, Willian Popp penetrou entre os marcadores e desviou de cabeça para o fundo das redes.

Na sequência do primeiro tempo, o time da casa acabou recuando e deu campo para o adversário. Aos 41 minutos, Ferrugem aproveitou o espaço para marcar um golaço e deixar tudo igual. O volante, de muito longe, viu o goleiro adiantado e finalizou firme, encobrindo Elisson.

O Figueirense voltou a pressionar no segundo tempo e ficou na frente logo aos seis minutos. Após boa jogada de Popp, a bola passou por Rafael Marques e sobrou para Felipe Mateus complementar praticamente em cima da linha.

A vitória parcial parecia que deixaria as coisas mais tranquilas para o time catarinense, mas não demorou para o CRB empatar novamente. Aos 16 minutos, após cobrança de escanteio, Léo Ceará apareceu livre para completar para o gol.

O empate deixou o jogo aberto. O CRB tentou aproveitar o bom momento, mas Willie emendou para fora após cruzamento rasteiro de Igor. A resposta do mandante veio no lance seguinte, em finalização de Betinho que explodiu na trave de Vinícius Silvestre.

O time catarinense ganhou um ânimo extra nos minutos finais com a expulsão de Daniel Borges e a entrada do atacante Yuri Mamute. Apesar da pressão, o Figueirense não conseguiu mais finalizar e o empate persistiu até o final.

Os dois times voltam a campo na terça-feira, quando a Série B terá rodada completa. O CRB recebe o Bragantino, às 16h30, no Rei Pelé, em Maceió (AL). O Figueirense visita o Operário, às 20h30, no estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa.

FICHA TÉCNICA:

FIGUEIRENSE 2 x 2 CRB

FIGUEIRENSE - Elisson; Victor Guilherme, Ruan Renato, Alemão e Roberto; Zé Antônio, Betinho (Patrick) e Tony; Fellipe Mateus (Robertinho), Rafael Marques (Yuri Mamute) e Willian Popp. Técnico: Vinícius Eutrópio.

CRB - Vinícius Silvestre; Daniel Borges, Wellington Carvalho, Victor Ramos e Igor; Claudinei, Ferrugem (Ewerton Páscoa), Lucas Siqueira (Élton) e Alisson Farias; Felipe Ferreira (Willie) e Léo Ceará. Técnico: Marcelo Chamusca.

GOLS - Willian Popp, aos 28, e Ferrugem, aos 41 minutos do segundo tempo. Fellipe Mateus, aos 6, e Léo Ceará, aos 16 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza (PB).

CARTÕES AMARELOS - Ruan Renato (Figueirense).

CARTÃO VERMELHO - Daniel Borges (CRB).

RENDA - R$ 52.230,00.

PÚBLICO - 2.477 pagantes (2.920 no total).

LOCAL - Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC).