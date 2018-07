Após xingamentos, OAB quer responsabilizar usuários do Twitter

SÃO PAULO - A Ordem dos Advogados do Brasil do Ceará (OAB-CE) afirmou que entrará nesta quinta-feira, 12, com notícia crime no Ministério Público Federal contra Amanda Régis e Lucian Farah. Os dois torcedores do Flamengo postaram mensagens preconceituosas em relação aos nordestinos na noite de ontem, quarta-feira, durante a partida entre o rubro-negro e o Ceará pelas quartas-de-final da Copa do Brasil.

O presidente da OAB-CE, Valdetário Andrade Monteiro, justifica a notícia crime por considerar que qualquer forma de preconceito deve ser combatida. "Não podemos permitir que a pessoa, com um certo grau de conhecimento, se utilize da internet para disseminar prática de racismo", declarou.

A torcedora que se identifica no microblog como Amanda Régis, escreveu: "Esses nordestinos pardos, bugres, índios acham que tem moral, cambada de feios. Não é à toa que não gosto desse tipo de raça" (sic). Já Farah afirmou: "Acho que eh soo .. bando de viado que roobaram esse jogo .. nordestinos burros!" (sic); "Ei, nordestinos, eu quero eh que vcs se fodam, fmz? seus nordestinos filhos da puta" (sic); além de "Só vim no twitter falar o qnto os NORDESTINOS é a DESGRAÇA do brasil.. pqp ! bando de gnt retardada qe acham que sabe de alguma coisa"(sic).

Com a repercussão negativa, Amanda Régis apagou o comentário de seu perfil, mas seu tweet já havia sido copiado. Na manhã de hoje, Lucian Farah postou pedido de desculpas aos nordestinos e explicou os motivos das postagens. "Como brasileiro, TORÇO sim ! e quando torço, sou FANÁTICO ! e qdo sou fanático, eu xingo msm ! mas ontem me exaltei e fui alé disso ! qdo me referi aos nordestinos, queria me referir inteiramente ao time do ceara. e tenho CERTEZA que nao fui o unico a xingar os nordestinos" (sic).

