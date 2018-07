Após Zé Teodoro, Guarani define nova comissão técnica O Guarani apresentou no fim da tarde de quinta-feira a nova comissão técnica do clube, que trabalhará ao lado do recém-contratado treinador Zé Teodoro no Campeonato Paulista de 2013. Foram contratados pela diretoria o preparador físico Cláudio Creato e o auxiliar técnico Márcio Rocha - o preparador de goleiros Vander Batistella já estava no Brinco de Ouro.