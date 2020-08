Após 'zerar' pontuação, Cruzeiro pega o Figueirense para correr atrás do acesso

Após duas vitórias que serviram para compensar os seis pontos perdidos por punição da Fifa, o Cruzeiro tem a chance ficar com uma pontuação positiva na tabela do Campeonato Brasileiro da Série B pela primeira vez. A equipe mineira enfrenta o Figueirense, neste domingo, às 16 horas, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, pela terceira rodada da segunda divisão nacional.

Apesar de ter vencido os dois primeiros jogos - 2 a 1 sobre o Botafogo-SP, e 3 a 2 sobre o Guarani -, o time mineiro está na zona de rebaixamento, já que começou a disputa com seis pontos negativos.

O Figueirense, por sua vez, não teve um bom início de Série B, com derrota por 3 a 1 para o Operário-PR e empate em casa sem gols com o Vitória. O técnico Márcio Coelho, diagnosticado com covid-19, segue em quarentena e a equipe será comandada mais uma vez pelo auxiliar Raul Cabral.

O principal desfalque é o atacante Pedro Lucas, que foi expulso contra o Vitória e cumpre suspensão. Por outro lado, o volante Matheus Neris, emprestado pelo Palmeiras, está regularizado e fica à disposição, mas deve começar como opção no banco de reservas.

Pelos lados do Cruzeiro, o técnico Enderson Moreira volta a contar com o jovem atacante Stênio, de apenas 17 anos, e que vinha buscando um espaço no time titular. Ele deixou a partida de estreia, contra o Botafogo-SP, com um trauma no ombro esquerdo, e ficou de fora do duelo contra o Guarani.

No último jogo, o volante Jean entrou no lugar de Stênio, deixando a equipe com um meio de campo mais reforçado. A tendência é que Enderson Moreira mantenha essa formação, pelo menos, no início.