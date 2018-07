Aposentado, Alessandro diz querer seguir no Corinthians

RECIFE - A derrota por 1 a 0 para o Náutico, neste sábado à noite, na Arena Pernambuco, foi a última da carreira do lateral-direito Alessandro. Capitão do Corinthians nas conquistas da Libertadores e do Mundial, o agora ex-jogador quer seguir no Parque São Jorge, mesmo afastado dos gramados.

"Não sei o que eu vou fazer. Desejo muito que eu não saia do clube. Porque a gente planta coisas aqui e depois de seis anos tenho alguma coisa a oferecer. A diretoria é que define. Tenho a maior tranquilidade, a maior segurança de que tenho coisas para oferecer ao clube", afirmou Alessandro, ainda no gramado da Arena.

O lateral admitiu que segurou o choro. "Difícil achar palavras para traduzir tudo que eu estou sentindo nesse momento é complicado. Só quem acompanhou tudo que eu passei sabe o que está passando pela minha cabeça. Estou segurando para não transformar em lágrima. O que não falta é vontade de chorar", revelou.

Segundo Alessandro, ele continuará nos estádios junto com o Corinthians, agora como torcedor. "Já falei para os caras: ''cuidado que vou ficar lá na arquibancada cobrando quando as coisas não darem certo''. Quero ir para arquibancada. Serão ótimos anos. Quero acompanhar isso aí."