Aposentado, Marcos pede mais reforços no Palmeiras Na semana passada, quando deu entrevista coletiva para anunciar oficialmente a sua aposentadoria, Marcos mandou um recado muito claro para o presidente do Palmeiras, Arnaldo Tirone, ao dizer que passava a ser apenas torcedor e iria "cornetar". Nesta quarta-feira, em seu primeiro evento público desde então, o ex-goleiro cumpriu a promessa. "O Palmeiras tem de contratar. Eu, o torcedor, o Felipão, enfim, todos esperamos a chegada de mais reforços. Só com novos jogadores é que o nosso time vai ficar mais competitivo", avisou o ídolo palmeirense.