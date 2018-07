Aposentado, Zé Roberto disputará torneio amistoso pela Portuguesa

Aposentado oficialmente dos gramados depois da participação do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, Zé Roberto ainda fará uma última aparição no futebol como jogador. Neste sábado, a Portuguesa anunciou que o veterano vai defender a equipe na Copa Rubro-Verde, competição amistosa que será realizada no início de janeiro.

"Neste momento, Zé Roberto está no Centro de Treinamento da Lusa treinando junto com o elenco luso e finalizando os últimos detalhes de sua participação na Copa Rubro-Verde", anunciou a Portuguesa em publicação no seu perfil no Instagram.

Em 27 de novembro, Zé Roberto se despediu dos gramados ao participar da vitória do Palmeiras por 2 a 0 sobre o Botafogo, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Naquela dia, aos 43 anos, o jogador encerrava uma carreira de sucesso iniciada exatamente pela Portuguesa.

Foi no clube paulista onde Zé Roberto deu os primeiros passos no futebol, despontando pela equipe onde foi finalista do Campeonato Brasileiro em 1996, se transferindo em 1997 para o Real Madrid e depois brilhando no futebol internacionalmente, tanto que defendeu a seleção brasileira em duas edições da Copa do Mundo, em 1998 e 2006.

Agora, então, ele "adiou" a sua aposentadoria para defender a Lusa em torneio de pré-temporada com quatro times de origem portuguesa. No dia 4, no Canindé, a Portuguesa vai encarar a Portuguesa Londrinense em uma das semifinais, sendo que a outra será entre Portuguesa Carioca e Portuguesa Santista. No dia 7, então, o torneio terá a final e a disputa do terceiro lugar.

Depois dessa participação em campo pela Portuguesa, Zé Roberto vai se concentrar de vez na sua nova função no futebol. Anteriormente, ele foi anunciado como assessor técnico do Palmeiras, tendo funções administrativas e atuando ao lado de Cícero Souza, gerente do futebol do clube, e do diretor executivo Alexandre Mattos.